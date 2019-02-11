В Пскове прошла акция в защиту "оправдывающей терроризм" журналистки

Журналистка "Псковской губернии" и "Эха Москвы" во Пскове Светлана Прокопьева, которой инкриминируют оправдание терроризма, выступила на акции в свою поддержку. Публичное выступление в городском гайд-парке открыл лидер псковского "Яблока" и учредитель газеты "Псковская губерния" Лев Шлосберг, вскоре передавший микрофон преследуемой женщине.

Еще совсем недавно я и представить не могла себя уголовником. Если пришли за мной – точно так же могут прийти и за вами. Простите за этот пафос, но так и есть. И надежда – только на солидарность. Поэтому спасибо, что вы сегодня здесь. — Светлана Прокопьева

Журналистка в ходе своей речи настаивала на своем праве анализировать те или иные события, имеющие общественное значение.

Плакаты, которые держали собравшиеся возле сцены граждане, гласили: "Оправдание цензуры - это преступление!" и "Человек - это звучит гордо".

Напомним, обыски и допросы, которым подвергается Прокопьева, связаны с ее выступлением на радио, в котором она рассуждала о мотивации несовершеннолетнего террориста, взорвавшего себя у дверей ФСБ в Архангельске осенью 2018-го года. Причинно-следственные связи, выстроенные ей, не понравились государству, и теперь журналистке грозит до семи лет лишения свободы.