Суд отложил рассмотрение дел задержанных перед "маршем материнского гнева" активистов

Куйбышевский суд Петербурга перенес рассмотрение административных дел активистов «Весны», задержанных 9 февраля на акции перед «Маршем материнского гнева», сообщили представители движения.

Рассмотрения дел перенесены на разные даты. Заседание по Владимиру Казаченко перенесено на 19 февраля, по Александру Ильину – на 18-е. Заседание по стажеру «Эха Москвы в Петербурге» Кириллу Матвееву состоится 22 февраля.

На Ильина и Казаченко составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 6 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имущества). На Матвеева – по ст. 20.1 КоАП. Еще на одного активиста, Валентина Хорошенина, составлен протокол по ч. 6 ст. 20.2 КоАП. Его вызвали для составления протокола по телефону.

Активистов задержали, когда они шли по Невскому проспекту с файером и баннером «Открытая Россия вместо Путина». Матвеев присутствовал на акции как журналист.

10 февраля в Петербурге и других городах России прошел «Марш материнского гнева» - акция в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией и недавно потерявшей дочь. На акции собралось порядка 150 человек, восьмерых активистов задержали. О том, как прошел марш – в материале ЗАКС.Ру.