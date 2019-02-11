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11 февраля, 18:45

Суд отложил рассмотрение дел задержанных перед "маршем материнского гнева" активистов

Куйбышевский суд Петербурга перенес рассмотрение административных дел активистов «Весны», задержанных 9 февраля на акции перед «Маршем материнского гнева», сообщили представители движения.

Рассмотрения дел перенесены на разные даты. Заседание по Владимиру Казаченко перенесено на 19 февраля, по Александру Ильину – на 18-е. Заседание по стажеру «Эха Москвы в Петербурге» Кириллу Матвееву состоится 22 февраля.

На Ильина и Казаченко составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 6 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имущества). На Матвеева – по ст. 20.1 КоАП. Еще на одного активиста, Валентина Хорошенина, составлен протокол по ч. 6 ст. 20.2 КоАП. Его вызвали для составления протокола по телефону.

Активистов задержали, когда они шли по Невскому проспекту с файером и баннером «Открытая Россия вместо Путина». Матвеев присутствовал на акции как журналист.

10 февраля в Петербурге и других городах России прошел «Марш материнского гнева» - акция в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией и недавно потерявшей дочь. На акции собралось порядка 150 человек, восьмерых активистов задержали. О том, как прошел марш – в материале ЗАКС.Ру.

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12 февраля, 14:53    
про 19-01  и  19-28
Товарищи, не огорчайтесь, 19-01 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. И сейчас пукнул про "бунтвщиков", так скоро, как только смог. Несчастный, больной, старый, нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка. Пожалеем его.

11 февраля, 21:14   Едро-благодетель   ПЖиВ
20:38 нам такие кадры в ЕР нуны. Обиженные поднарники,костяк всей ячейки ЕР!

11 февраля, 19:28    
19-01
Называйте уродцев своими именами. Н[цензура]товщики, а продажные антироссийские твари, за подачки госдепа готовые маму продать.

11 февраля, 19:01    
Всех бунтовщиков на нары!

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