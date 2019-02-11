Фигурант дела об экстремизме пожаловался на насилие со стороны конвоиров

Публицист и бывший политтехнолог Петр Милосердов, участник ультраправых движений и акций, обвиняемый в экстремизме, заявил о том, что его избили в здании суда конвоиры. Его жалобу предал огласке ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников, которого цитирует "Интерфакс".

"Милосердов утверждает, что 6 февраля во время перерыва в заседании, находясь в конвойной комнате, вместе с другим заключенным попросил кипятка, а конвоиры в ответ на это вывели их по очереди в туалет, где нет камер видеонаблюдения, и ударили несколько раз кулаком в живот", - рассказал Мельников.

По его словам, тюремные врачи подтвердили наличие у фигуранта уголовного дела побоев. Мельников обратился к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить обстоятельства инцидента.

Под следствием Милосердов находится с начала 2018-го года. Ему инкриминируют разжигание ненависти в интернете и организацию экстремистского сообщества.