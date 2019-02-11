Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей задержанную на «Марше материнского гнева» активистку

Красносельский районный суд Петербурга назначил задержанной на "Марше материнского гнева" активистке Марии Кожеватовой штраф в 250 тысяч рублей, сообщает "Группа помощи задержанным". Заседание прошло в понедельник, 11 февраля.

Кожеватову признали виновной в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП).

Изначально заседание суда назначили на первую половину дня, но перенесли его на 15:00 часов для поиска защитника для Кожеватовой. Однако к указанному времени его не нашли. Кожеватова заявила, что хочет продолжения заседания без адвоката, сообщили в «Группе помощи задержанным» в разговоре с ЗАКС.Ру. Позже защитник все же нашелся - им стала активистка Ольга Смирнова.

В беседе с ЗАКС.Ру Смирнова заявила, что заседание прошло «вполне традиционно» - не было удовлетворено ни одно ходатайство защиты, кроме ходатайства об отложении заседания для поиска защитника и ознакомления с материалами дела. По мнению Смирновой, заседание назначили в отдаленном суде для меньшего резонанса. Также она отметила, что Кожеватова не принимала участие в марше – он прошел после ее задержания. Активистка же организовала одиночный пикет, который не был связан с акцией «Марш материнского гнева».

Кожеватова сообщила ЗАКС.Ру, что будет обжаловать решение о штрафе в городском суде. Если там штраф не отменят, она намерена обратиться в ЕСПЧ. Активистка добавила, что накануне ей два раза вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Врачи выдали ей больничный – Кожеватова должна была отправиться на осмотр 11 февраля. Однако «это посчитали несущественным», заявила активистка.

Напомним, 10 февраля Кожеватову задержали во время «Марша материнского гнева». Акция не была согласована с властями Петербурга. В прошлом году Кожеватову арестовали на 15 суток за нарушение правил одиночного пикета у Петроградского суда.

Акция проходила в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией и недавно потерявшей дочь.