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11 февраля, 20:20

Суд оштрафовал на 250 тысяч рублей задержанную на «Марше материнского гнева» активистку

Красносельский районный суд Петербурга назначил задержанной на "Марше материнского гнева" активистке Марии Кожеватовой штраф в 250 тысяч рублей, сообщает "Группа помощи задержанным". Заседание прошло в понедельник, 11 февраля.

Кожеватову признали виновной в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП). 

Изначально заседание суда назначили на первую половину дня, но перенесли его на 15:00 часов для поиска защитника для Кожеватовой. Однако к указанному времени его не нашли. Кожеватова заявила, что хочет продолжения заседания без адвоката, сообщили в «Группе помощи задержанным» в разговоре с ЗАКС.Ру. Позже защитник все же нашелся - им стала активистка Ольга Смирнова.

В беседе с ЗАКС.Ру Смирнова заявила, что заседание прошло «вполне традиционно» - не было удовлетворено ни одно ходатайство защиты, кроме ходатайства об отложении заседания для поиска защитника и ознакомления с материалами дела. По мнению Смирновой, заседание назначили в отдаленном суде для меньшего резонанса. Также она отметила, что Кожеватова не принимала участие в марше – он прошел после ее задержания. Активистка же организовала одиночный пикет, который не был связан с акцией «Марш материнского гнева».

Кожеватова сообщила ЗАКС.Ру, что будет обжаловать решение о штрафе в городском суде. Если там штраф не отменят, она намерена обратиться в ЕСПЧ. Активистка добавила, что накануне ей два раза вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Врачи выдали ей больничный – Кожеватова должна была отправиться на осмотр 11 февраля. Однако «это посчитали несущественным», заявила активистка.

Напомним, 10 февраля Кожеватову задержали во время «Марша материнского гнева». Акция не была согласована с властями Петербурга. В прошлом году Кожеватову арестовали на 15 суток за нарушение правил одиночного пикета у Петроградского суда. 

Акция проходила в поддержку участницы «Открытой России» Анастасии Шевченко, заключенной под домашний арест по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией и недавно потерявшей дочь.  

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12 февраля, 14:49    
про 6-02
Товарищи, не огорчайтесь, 6-02 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. И сейчас пукнул про изгоев, так скоро, как только смог. Несчастный, больной, старый, нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка. Пожалеем его.

12 февраля, 12:40    
путин запугивает протестные акции и гражданские инициативы штрафами, которые увеличиваются ненормальными суммами, понимая, что у простых людей нет ворованных денег... путин уже помеха гражданскому обществу - он как камешек в ботинке, а, камешек выкидывают...

12 февраля, 12:35   Как в блокадном Ленинграде - жертвы, пострадавшие, невинно убиенные и "скрытые" враги?!...  
Каждый день, как фронтовые сводки, информации о жертвах и пострадавших в Санкт-Петербурге от снежного коллапса, льда и "сосулей", но сообщений о наказаниях, штрафов, за этот "зимний" беспредел - нет и - не будет?!...

12 февраля, 11:01    
6:02 Привычно лжёте. Протестующих все видят и суды над ними освещаются СМИ. В обычной жизни людей получается всё то же самое, но без огласки.

12 февраля, 9:36    
6:02, С Вами все в порядке? Больше ничего странного вокруг себя не замечаете? Может быть Вам следует уделять больше внимания здоровью?

12 февраля, 6:02    
1:31. Штрафуют ведь не российский народ, а изгоев, нелюдей-русофобов-экстремистов! Народ же мирно живёт, растит детей, работает и голосует за Путина!!!

12 февраля, 1:31    
на фоне расправ и запугиваний дикими штрафами – народа, выражающего в мирной акции свое мнение о происходящем - вылезает из гроба упырь, сурков и гонит пургу об …«умении государства путина слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно… и что оно «адекватно народу, и что «все институты подчинены основной задаче – доверительному общению и взаимоде7508йствию верховного правителя с гражданами»… вот как разх факты доказывают - «государство путина», вопреки утверждениям суркова – не только не хочет «слышать и понимать народ», но и просто его боится и ненавидит…

11 февраля, 22:50    
Позор!!! Самый репрессивный город...

11 февраля, 22:13    
20:31 - весь этот бепредел вернется путину и его семейке - интересно, куда он побежит на закате лет - в венесуэлу?...

11 февраля, 20:31    
Очень маленький штраф! В разы надо сильнее штрафовать прозападных экстремистов, чтобы неповадно было вести подрывную работу против России!

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