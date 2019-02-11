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11 февраля, 20:58

Радзиховский: Путин взял у народа моральный кредит и не отдает его

Публицист и психолог Леонид Радзиховский попытался объяснить главные и общие причины снижения рейтинга президента Владимира Путина. Если раньше, рассуждая на ту же и смежные темы, автор использовал аргумент в виде проведения непопулярной пенсионной реформы, то на этот раз отошел от него. В статье, опубликованной на ресурсе UAportal, он прибег к метафоре. Так, по его наблюдениям, имеет место невозможность выплатить некий кредит, взятый Путиным у значительной части общества, которая поверила в 2014-м году, что президент будет восстанавливать империю и присоединять все новые и новые территории, но он по ряду причин этого не делает и не может себе позволить.

Салтыков-Щедрин в свое время написал: "От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел". Это довольно точная формула. Он съел своего крымского чижика, и с ним и сидит. Ни вперед, ни назад. Это крайне болезненный процесс и лично для Путина, и для страны. 

Леонид Радзиховский

Сегодня, обращает внимание аналитик, имеется любопытный парадокс: рейтинг и популярность во-многом снижаются по причинам, напрямую не "бьющим" людей по карману.

"Уровень жизни людей понижается гораздо меньше, чем в 2014 году, в 2015 году. Тогда уровень жизни падал, а рейтинг оставался. А сейчас уровень жизни почти не падает, а рейтинг падает. Почему? Потому что наступило разочарование. Этот самый исторический кредит не гасится", - заметил Радзиховский.

Главная актуальная задача Путина теперь, считает публицист, состоит в том, чтобы максимально аккуратным образом "повесить" все свои нерешенные задачи и невыплаченные кредиты на удачно подобранного преемника.

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12 февраля, 20:28    
12:4 - и прекрасно!.. и тем самым тупой торгаш газом отрежет сам себе яйца - газ это товар, который нужно продать, а не хранить на полке, больше россии нечем торговать - технологий на продажу у нее нет. вот китайцам она продает газ, а китайцы - мобильники и прочее, но за доллары... нет продажи газа - нет денег, на расходы страны - сам себя и накажешь... а, газ начнут выдавать населению россии, в том числе и тебе в качестве зарплаты - в баллонах... пенсионерам - баллон вместо пенсии... торгуй у дороги... европа зная, что путин спекулирует угрозами газовой бюлокады уже обезопасила себя - выстроены хабы, трубопроводы разных поставщиков - африка, азербайджан, норвегия, сша, в том числе и сжиженный газ... цены на газ падают - путин сам себя наказал... и северный поток-2 еще висит на волоске... отрвать газовые яйца!...

12 февраля, 12:43    
12:31. МИД РФ заявил, что если не пойдёт российский газ по "Северному потоку-2", то он не пойдёт и через Украины! Прекрасное решение!!! А это 90 миллиардов кубов газа, без которых полностью остановится крупнейшая в мире химическая промышленность Германии, да вся Европа может замёрзнуть, так как альтернативы российскому газу в мире абсолютно нет и в ближайшие десятилетия не будет!!! И что делать Германии, Австрии идр. в таком случае, которые зависимы от российского газа на 70%???????? Меркель  это понимает или Путин её предупредил, потому она вцепилась в "Северный поток-2", несмотря на самые жёсткие угрозы США! Россия, вперёд!!!

12 февраля, 12:31    
5:57 - в этом и есть путинская антинародная идеология - не торговать ради прогресса своей страны и народа и прибыль  направлять на социальные программы, а использовать газ-нефть - как "оружие", конфликтовать со всем миром, типа, мы "в осажденной крепости", цель - усидеть на троне, до бесконечности... но народу путин уже надоел, а запад уже раскусил его фокусы... и создает свои эффективные рычаги давления... а, братьям украинцам - успеха!..

12 февраля, 11:00   Дед Иван   РУСЬ
5:57 сейчас введи газопровод "Северный поток", Пройди над Россией "золотой" дождь, открой сотни месторождений, газа, нефти, золота, брильянтов! Всё едро-олигархи путинские растащат, разворуют, вложат в Западные и Европейски[цензура]ки. И, снова наступит кризис нищета, и обираловка людей! За 19 лет, это все поняли! Только, отстранив от власти ерхов - можно надеяться на лучшую долю!

12 февраля, 5:57    
Сейчас первостепенная задача для России-это ввод в строй  газопровода "Северный поток-2"(60 млрд. куб. в год) до конца 2019 года...Если этот вопрос Путин решит, да ещё полностью откажется или снизит транзит газа через Украину почти до нуля, да и то исключительно на российских условиях, то народ опять увидит в нём силу, зауважает, а там рейтинг у него поднимется!

11 февраля, 22:22    
от этого "чижика" у путина заворот кишок случился и теперь он не поправится...  и глупому "разочарованному" народу" - поделом, кто радовался - когда путин чижика "съел" - и ждал халявных "исторических кредитов"... зато теперь "закредитованный" банками народ сосет свою лапу и скулит о плохой жизни...

11 февраля, 21:57    
Много раз писал здесь на сайте, что рейтинг Путина в народе резко пойдёт вверх тогда,когда он начнёт "раскулачивать" зажравшихся олигархов и крупных буржуев в интересах трудового народа и начнёт возвращение РУССКОЙ(!!!!!!!!) Новороссии в состав России! Но Путину для этого не хватает политической воли, да и страшновато ему, кабы чего не вышло...

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