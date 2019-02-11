Радзиховский: Путин взял у народа моральный кредит и не отдает его

Публицист и психолог Леонид Радзиховский попытался объяснить главные и общие причины снижения рейтинга президента Владимира Путина. Если раньше, рассуждая на ту же и смежные темы, автор использовал аргумент в виде проведения непопулярной пенсионной реформы, то на этот раз отошел от него. В статье, опубликованной на ресурсе UAportal, он прибег к метафоре. Так, по его наблюдениям, имеет место невозможность выплатить некий кредит, взятый Путиным у значительной части общества, которая поверила в 2014-м году, что президент будет восстанавливать империю и присоединять все новые и новые территории, но он по ряду причин этого не делает и не может себе позволить.

Салтыков-Щедрин в свое время написал: "От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел". Это довольно точная формула. Он съел своего крымского чижика, и с ним и сидит. Ни вперед, ни назад. Это крайне болезненный процесс и лично для Путина, и для страны. — Леонид Радзиховский

Сегодня, обращает внимание аналитик, имеется любопытный парадокс: рейтинг и популярность во-многом снижаются по причинам, напрямую не "бьющим" людей по карману.

"Уровень жизни людей понижается гораздо меньше, чем в 2014 году, в 2015 году. Тогда уровень жизни падал, а рейтинг оставался. А сейчас уровень жизни почти не падает, а рейтинг падает. Почему? Потому что наступило разочарование. Этот самый исторический кредит не гасится", - заметил Радзиховский.

Главная актуальная задача Путина теперь, считает публицист, состоит в том, чтобы максимально аккуратным образом "повесить" все свои нерешенные задачи и невыплаченные кредиты на удачно подобранного преемника.