Активисты не могут выяснить местонахождение задержанной перед «Маршем материнского гнева» Уткиной

Правозащитники не могут найти активистку Светлану Уткину, задержанную 10 февраля на «Марше материнского гнева». В прокуратуре, куда должна была быть доставлена активистка, ее не обнаружили.

В «Группе помощи задержанным» рассказали ЗАКС.Ру, что представители правоохранительных органов сообщили, что активистку увезли из 28 отдела полиции, где она провела ночь, в городскую прокуратуру. Уткина - член участковой избирательной комиссии № 530 с правом совещательного голоса, так что на ее привлечение к административной ответственности необходимо согласие прокурора.

Активисты не нашли задержанную ни в городской, ни в районной прокуратуре, заявили в «Группе помощи задержанным». «На данный момент мы не знаем, где находится Уткина», - уточнили представители организации.

По информации активистов движения «Весна», Уткину увезли из 28 отдела полиции. «Предположительно, ее везут в суд», - сообщили активисты в своем Telegram-канале.

Напомним, Уткину задержали перед началом шествия «Марш материнского гнева» 10 февраля. Ее доставили в 28 отдел полиции, где активистка провела ночь. Сообщалось также, что ее задержание могло быть связано не с «Маршем материнского гнева», а с субботней акцией «Весны».