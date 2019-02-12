Политолог Шустов: Беглов пока не убедил меня в том, что он лучший претендент на пост губернатора

Петербургский политолог Алексей Шустов остался недоволен использованием своих слов в сюжете телеканала "78". По его мнению, его реплики были представлены таким образом, будто он поддерживает кандидатуру Александра Беглова в качестве будущего губернатора города. Свое заявление в адрес редакции телеканала Шустов опубликовал в Facebook.

"<...> я опасался, что мои слова будут вставлены в контекст сюжета, в котором явно проводится какая-то политическая линия, с которой я не согласен, и моё появление с экспертным мнением в таком сюжете станет выглядеть так, будто я поддерживаю эту противную мне линию. К сожалению, во вчерашнем выпуске так и получилось", - написал эксперт.

Речь идет о сюжете программы «Неделя в Петербурге», где рассказывалось о конфликте врио губернатора Александра Беглова с депутатом Законодательного собрания Максимом Резником. Напомним, парламентарий подал иск о защите чести и достоинства после того, как Беглов заявил, будто Резник "говорил, что надо было сдать город фашистам". В сюжете канала "78" иск представляется как некий ход в политической борьбе за губернаторское кресло. Далее в качестве другого примера создания негативного фона приводится критика уборки снега.

Алексей Шустов в сюжете дает свои пояснения об имидже врио губернатора на фоне проблем со снегом. По словам эксперта, "снежная карта" может использоваться оппонентами Беглова лишь до оттепели. После критикам придется вспоминать о проблемах зимы только в качестве «довеска» к более актуальным проблемам.

"Нарезка моих слов из сырой записи длительностью примерно 7-8 минут позволила сложить синхрон в сюжете таким образом, будто я более всего сопереживаю не людям, которым снег на голову свалился как снег на голову, а «несчастному и.о., который попал как кур в ощип». Нет, это не так: в первую очередь я сопереживаю другим пострадавшим от этого снега," - пояснил свою позицию Шустов в соцсети после выхода сюжета.

Политолог также отмечает, что считает допустимой пропаганду в интересах Смольного. "… Однако и.о. губернатора пока что не убедил меня в том, что он лучший претендент на этот пост, поэтому я не хотел бы становиться одним из тех, кто поддерживает его кандидатуру в рамках его избирательной кампании. К тому же становиться против своей воли и узнавать об этом задним числом", - добавил эксперт.

Шустов также называет подачу информации об иске Максима Резника «попыткой «навести тень на плетень» в абсолютно ясном вопросе» .

В дальнейшем политолог согласен появляться на телеканле «78» лишь в прямых эфирах.

"А вообще, конечно, виноват я сам. Надо было принять во внимание очевидные признаки того, что телеканал «78» с осени минувшего года превратился из нейтрально-критичного к Смольному в подобострастный, и отказать в комментарии", - выразил свое мнение Шустов.

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