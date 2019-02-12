18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12 февраля, 9:25

Россияне стали острее ощущать разобщенность между властью и народом

Согласно результатам соцопроса, проведенного экспертами исследовательской группы ЦИРКОН, 57% россиян выразили уверенность, что на сегодняшний день в стране укрепилась атмосфера социальной разобщенности, что подтверждает резкий контраст между народом и властью. Данные опроса приводит "Коммерсант".

Наиболее ярко, по мнению респондентов, противоречия выражены в отношениях между власть предержащими структурами и остальным обществом (45%), богатым и бедным классом (40%), а также людьми, которые придерживаются разных политических взглядов (24%). Данные показатели, отмечают социологи, с каждым годом растут всё больше.

Вместе с тем, главными объединяющими факторами для россиян остаются семья, "патриотизм и профессиональная принадлежность".

Добавим также, согласно недавнему опросу "Левада-центра", более половины опрошенных россиян сообщили, что руководство страны и высшие чиновники склонны лгать о реальном положении дел в экономике, здравоохранении, пенсионном обеспечении, борьбе с преступностью.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12 февраля, 14:42    
100%
"Можно сколько угодно стонать здесь в память о советской власти, которая никогда не чужда была присвоить себе особые привилегии, по сравнению с простыми трудягами. Но это не изменит того факта, что сегодня в России строй и экономически, и политически, имеет мало общего с развитым современным государством. Смесь коррумпированной латиноамериканской диктатуры с африканской нищетой и хаосом - вот на что похоже то, что построили Ельцин и его преемник."

12 февраля, 14:40    
Разница между советским строем и нынешним - это сегодняшнее  воровство в астрономических масштабах, ложь, безнаказанность, непрофессионализм и презрение к людям, честно работающим.
А от этого следствие: разобщенность, злоба, неверие и апатия...

12 февраля, 11:33    
9:34 Можно сколько угодно стонать здесь в память о советской власти, которая никогда не чужда была присвоить себе особые привилегии, по сравнению с простыми трудягами. Но это не изменит того факта, что сегодня в России строй и экономически, и политически, имеет мало общего с развитым современным государством. Смесь коррумпированной латиноамериканской диктатуры с африканской нищетой и хаосом - вот на что похоже то, что построили Ельцин и его преемник.

12 февраля, 10:56    
России нужен новый Ленин-гениальный ЛИДЕР, большевики, чтобы избавиться от капитализма, но вождя нет и на горизонте не видно...А без вождя(мудрого и решительного лидера) и революционной и пролетарской партии будет как у французских "жёлтых жилетов"- НИКАК!!!!!!! Так витрины побить да плюнуть в сторону Елисейского дворца, и это всё!

12 февраля, 9:34    
Обижаться народу надо на себя, предав СССР в конце 80-х с его социальным равенством! Сейчас в России хищнический, алчный аморальный капитализм с его огромной социальной разобщённостью! Это классика! Хотели капитализма, вот и выживайте при нём, завидуя богачам! Ситуацию к лучшему изменить может только ЛЕНИНСКИЙ путь к социальной справедливости! Другого не дано!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

13 февраля, 20:56 Глава РАН предложил Минздраву ввести тест на IQ в диспансеризацию

13 февраля, 20:20 Комитет по природопользованию проверил место разлива токсичного вещества на юге Петербурга

13 февраля, 19:58 Арбитражный суд Северо-Запада признал законными торги по наружной рекламе

13 февраля, 19:39 ЗакС и «снежный» вице-губернатор   5

13 февраля, 19:27 Концерт Элджея в Калининграде отменен из-за "большого давления госорганов"   2

13 февраля, 18:47 Беглов сообщил о начале строительства поликлиники у «Балтийской жемчужины»

13 февраля, 18:45 Следком заинтересовался московским муниципалом, написавшим статью о Сенцове

13 февраля, 18:43 Пономарев объяснил претензии Минюста к движению "За права человека" и признание иноагентом   1

13 февраля, 18:21 Лукашенко пообещал Путину поставлять в РФ только качественную водку и закуску   1

13 февраля, 17:57 Бывшему ректору Аграрного университета продлили арест до апреля

13 февраля, 17:56 Евросоюз просит Венесуэлу в срочном порядке провести выборы президента   1

13 февраля, 17:26 Дмитриева вновь призывает Памфилову заявить о недопустимости возвращения "досрочки"   4

13 февраля, 17:21 Движение "За права человека" признали иноагентом   5

13 февраля, 17:19 Муниципал: Топонимическая комиссия высказалась против переименования МО Черная речка

13 февраля, 16:55 Силовики пришли с обыском в офис псковского "Яблока" по делу о предвыборных листовках   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.