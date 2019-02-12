Сенатор Арашуков снова жалуется на условия содержания в СИЗО

Не так давно арестованный сенатор Рауф Арашуков был переведен из карантина в двухместную камеру в СИЗО, где его соседом оказался мужчина, арестованный на 18 лет за терроризм. Тогда его удручал факт пребывания в одном месте с человеком, осужденным по такой тяжкой статье, чиновник жаловался на отсутствие сна и аппетита. Однако на сегодняшний день "злоключения" сенатора на прекратились: как рассказал "Интерфаксу" навестивший его в изоляторе член ОНК Иван Мельников, Арашуков крайне неудовлетворен отсутствием горячей воды в камере.

"Рауф Арашуков пожаловался членам ОНК на отсутствие горячей воды, так как вместе с отцом они переведены из карантина в двухместные камеры, к которым она не подведена", - сообщил Мельников.

Также и старший, и младший Арашуковы встревожены тем, что к ним до сих пор не пускают адвокатов. Отец сенатора содержится в камере с человеком, обвиняемым в краже и организации ОПГ.

Сенатору, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы региональные предприниматели, занимающие высокие посты в крупных предприятиях газовой отрасли. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.