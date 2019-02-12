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12 февраля, 9:53

Сенатор Арашуков снова жалуется на условия содержания в СИЗО

Не так давно арестованный сенатор Рауф Арашуков был переведен из карантина в двухместную камеру в СИЗО, где его соседом оказался мужчина, арестованный на 18 лет за терроризм. Тогда его удручал факт пребывания в одном месте с человеком, осужденным по такой тяжкой статье, чиновник жаловался на отсутствие сна и аппетита. Однако на сегодняшний день "злоключения" сенатора на прекратились: как рассказал "Интерфаксу" навестивший его в изоляторе член ОНК Иван Мельников, Арашуков крайне неудовлетворен отсутствием горячей воды в камере.

"Рауф Арашуков пожаловался членам ОНК на отсутствие горячей воды, так как вместе с отцом они переведены из карантина в двухместные камеры, к которым она не подведена", - сообщил Мельников.

Также и старший, и младший Арашуковы встревожены тем, что к ним до сих пор не пускают адвокатов. Отец сенатора содержится в камере с человеком, обвиняемым в краже и организации ОПГ.

Сенатору, напомним, предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Его подозревают в заказе двух убийств: зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова. Также в Петербурге был задержан отец сенатора – Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

После этого в рамках данного уголовного разбирательства были задержаны и арестованы региональные предприниматели, занимающие высокие посты в крупных предприятиях газовой отрасли. Всем им инкриминируется участие в преступном сообществе и мошенничество в особо крупном размере.

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12 февраля, 22:51    
Рауф, тебя посодют, а ты не воруй.

12 февраля, 15:03    
14-32
И повесить картину, которую предлагал Ройзман - с обдиранием кожи с судьи. Всем будет полезно посмотреть.

12 февраля, 14:32    
Матвиенко нужно СРОЧНО построить комфортабельную тюрьму для своих сенаторов!!!

12 февраля, 12:58    
игровых автоматов нет, девочек по вызову не заказать, икру не дают, газ в камеру не подключен, коллега по нарам - какой-то "подозрительный"... надо было бабки предусмотрительно вложить в личную тюрьму, со всеми удобствами и требовать чтобы туда перевели...

12 февраля, 12:41    
В том, что в СИЗо плохие условия содержания, есть и личная вина "сенатора" Рауфа Арашукова и иже с ним, проделом ему...

12 февраля, 11:05    
Было бы правильно всех сенаторов и депутатов думы провести на месяц через обычные условия СИЗО, чтобы задумались над тем, что они принимают и одобряют.

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