Очередная упавшая с крыши глыба льда травмировала девочку

Минувшим вечером, 11 февраля, на углу Лермонтовского проспекта и Обводного канала от падения льдины с крыши получила сильные травмы 14-летняя девочка.

Как передает "Фонтанка", в результате инцидента школьница была госпитализирована с многочисленными травмами, в том числе - сотрясением мозга, ушибом мягких тканей головы, закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее, 9 февраля, от рухнувшей с крыши дома на Загородном проспекте наледи сильно пострадала 9-летняя девочка, которая сейчас находится в реанимации.

За последнее время серьезные травмы из-за падения льда с кровель получили не менее десяти петербуржцев: в январе поскользнувшись на тротуаре погибла блокадница, а в начале февраля на Аптекарском проспекте упавшая глыба унесла жизнь студента.

Вместе с тем, в ЗакСе во второй раз отказались проводить парламентские слушания по поводу уборки улиц: в обоих случаях инициатива была отклонена представителями "Единой России".