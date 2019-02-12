Три петербургских вуза получат более миллиарда рублей для повышения конкурентоспособности

Правительство России распорядилось выделить почти 1,5 млрд рублей субсидии трём университетам Петербурга - Политеху, ЛЭТИ и ИТМО - для повышения конкурентного преимущества в международной сфере образования.

Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) для реализации этой цели предоставят почти 861 млн рублей, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого (Политех) 430 млн рублей, а Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету "ЛЭТИ" почти 123 млн рублей.

Средства на эти задачи уже заложены в федеральном бюджете на 2019 год.

Политех и ИТМО входят в топ-100 лучших вузов стран с активно развивающейся экономикой.