"Метрострой" подал три новых иска к Смольному

Арбитражный суд Петербурга 11 февраля зарегистрировал три новых иска компании "Метрострой" к Смольному: два - к Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) и один - к дирекции транспортного строительства.

Подачей исковых заявлений "Метрострой" хочет оспорить своё привлечение к административной ответственности.

Напомним, 21 января 2019 года в Смольном объявили о расторжении контрактов с компанией, которая является единственным строителем метрополитена в Петербурге. Позже стало известно, что "Метрострой" все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных "Метрострою" структурах. Сотрудники предприятия не единожды устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.