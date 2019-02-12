Краснодарец арендовал трамвай и целый день безвозмездно катал на нем местных жителей

Жители Краснодара 11 февраля были приятно удивлены, узнав, что на маршруте №5, в 252 вагоне, им не нужно платить за проезд. Позднее выяснилось, что спонсором бесплатной поездки был 24-летний местный житель Иван Калугин, который, рассказывая о своем поступке в Instagram, сообщил, что просто на один день хотел сделать горожан "немного счастливее".

"Если ты краснодарец и перемещаешься на трамваях, то маршрут 5, вагон 252, перевозит всех сегодня бесплатно. Я купил его для всех жителей нашего города, чтобы вы стали немного счастливее", - написал он в комментарии к посту.

Согласно данным издания "Югополис", договор о суточной аренде вагона трамвая был официально заключен молодым предпринимателем с муниципальным трамвайно-троллейбусным управлением Краснодара и стоил ему 50 тысяч рублей.

Столь неожиданный благотворительный жест получил множество положительных откликов в соцсетях.