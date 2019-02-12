КСП начала проверку Михайловского театра

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности Государственного академического театра оперы и балета имени Мусоргского.

За время проверки под руководством аудитора Юрия Шутова инспекторы проверят, как Михайловский театр тратил субсидии, выделенные из бюджета Петербурга в 2017-2018 годах и в начале 2019 года. Также КСП интересует, как соблюдался порядок распоряжения и управления имуществом и других требований финансового законодательства.

Совместно с КСП также работает прокуратура Петербурга и городское управление МВД. Проверка продлится до 12 апреля.

За 2017 – начало 2019 года Михайловский театр потратил 6,3 млрд рублей, из которых 3,3 млрд – субсидия из городского бюджета. В 2017 году театр получил от города почти 300 млн рублей на реставрацию.