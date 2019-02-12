18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12 февраля, 12:25

Луговой отказался убрать подпись под законом об автономном рунете по требованию Жириновского

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой отказался отозвать свою подпись под законопроектом об автономной работе рунета, несмотря на требования фракции, передает «Интерфакс».

На заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновского заявил, что фракция снимает фамилию Лугового. «Он не является автором этого закона, и фракция не будет голосовать за данный закон», - подчеркнул Жириновский. Луговой в ответ заявил, что не только не отзывает свою подпись, но и хочет выступить при обсуждении проекта закона как депутат.

За отказ к Луговому будут применены дисциплинарные меры, сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Жириновский до начала заседания заявил, что несмотря на отказ ЛДПР от голосования за закон, в нем есть здравое зерно, поскольку Россия должна быть готова к негативному воздействию на свой сегмент интернета извне.

«Однако мы знаем позицию многих граждан, блогеров, которые болезненно относятся к любым покушениям на свободу в интернете», - подчеркнул Жириновский.

Законопроект об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года, Луговой - соавтор. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12 февраля, 13:09    
Лугового в Лондон!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

13 февраля, 20:56 Глава РАН предложил Минздраву ввести тест на IQ в диспансеризацию

13 февраля, 20:20 Комитет по природопользованию проверил место разлива токсичного вещества на юге Петербурга

13 февраля, 19:58 Арбитражный суд Северо-Запада признал законными торги по наружной рекламе

13 февраля, 19:39 ЗакС и «снежный» вице-губернатор   5

13 февраля, 19:27 Концерт Элджея в Калининграде отменен из-за "большого давления госорганов"   2

13 февраля, 18:47 Беглов сообщил о начале строительства поликлиники у «Балтийской жемчужины»

13 февраля, 18:45 Следком заинтересовался московским муниципалом, написавшим статью о Сенцове

13 февраля, 18:43 Пономарев объяснил претензии Минюста к движению "За права человека" и признание иноагентом   1

13 февраля, 18:21 Лукашенко пообещал Путину поставлять в РФ только качественную водку и закуску   1

13 февраля, 17:57 Бывшему ректору Аграрного университета продлили арест до апреля

13 февраля, 17:56 Евросоюз просит Венесуэлу в срочном порядке провести выборы президента   1

13 февраля, 17:26 Дмитриева вновь призывает Памфилову заявить о недопустимости возвращения "досрочки"   4

13 февраля, 17:21 Движение "За права человека" признали иноагентом   5

13 февраля, 17:19 Муниципал: Топонимическая комиссия высказалась против переименования МО Черная речка

13 февраля, 16:55 Силовики пришли с обыском в офис псковского "Яблока" по делу о предвыборных листовках   1

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.