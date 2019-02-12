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12 февраля, 12:31

Беглов - прокуратуре Петербурга: На выборах мы не должны допустить антиправовой свалки

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов провел в Смольном встречу с представителями горпрокуратуры и дал ряд наставлений на будущее - в частности, передает 78.ru, на грядущие осенью 2019 года выборы в муниципалитеты города.

Первым делом врио губернатора обозначил основные, по его убеждению, "болевые точки" Северной столицы - сферы энергетики, транспорта, здравоохранения, коммунального хозяйства. Врио поручил прокурорам обязательно "привлечь к ответственности всех жуликов". О другой наболевшей теме города - снеге - врио с представителями надзорного ведомства не говорил.

Также важно, отметил Беглов, чтобы деньги петербуржцев "расходовались эффективно и не было хищений".

"Ваш надзор — главная помощь для нас. Впереди сентябрь и выборы в местное самоуправление. Это выбор на 5 лет огромной армии депутатов. Приедет много варяг, но мы не должны допустить антиправовой свалки", - наказал врио.

Ранее Беглов заявил о намерении провести конкурс на должность "советника губернатора, курирующего выборы в местное самоуправление": городу, констатировал он, нужно больше "молодых лидеров".

В 2019 году в Петербурге одновременно пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Свои команды для участия во вторых готовят политик Алексей Навальный и его петербургский штаб, а также блогер Илья Варламов в кооперации с Максимом Кацем и проект "Объединенные демократы".



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12 февраля, 13:51    
Что это значит? Давать наставления прокуратуре, а не наоборот?  В какой стране мы живем?
"Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов провел в Смольном встречу с представителями горпрокуратуры и дал ряд наставлений на будущее..."

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