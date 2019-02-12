Организаторы Марша Немцова предложили Смольному три маршрута для шествия

Представители демократической оппозиции планируют провести петербургскую акцию памяти Бориса Немцова 24 февраля. Во вторник, 12 февраля, в Смольный была подана заявка на проведение шествия и последующего митинга, сообщил ЗАКС.Ру один из заявителей акции Павел Чупрунов.

Организаторы предложили городской администрации три варианта маршрута Марша Немцова: от БКЗ «Октябрьский» до Конюшенной площади, от БКЗ «Октябрьский» до дома №6 по Кирочной улице и от Кронверкского проспекта до Марсова поля.

Кроме того, на случай если в организации шествия будет отказано, подана отдельная заявка на проведение митинга. Заявители предложили шесть мест для мероприятия: площадь Ленина, Пионерская площадь, Александровский сад, Александровский парк, Марсово поле и Конюшенная площадь.

В поданных в Смольный уведомлениях заявители указали, что просят не предлагать им Удельный парк в качестве альтернативного места проведения акции.

По словам Чупрунова, организацией акции занимаются партии «Яблоко», «Парнас», Партия Перемен, движения «Открытая Россия», «Весна», «Чайный клуб», «Время», «Движение демократического обновления». В числе организаторов - депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник и Борис Вишневский.

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был застрелен в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, 27 февраля 2015 года. В российских городах ежегодно проходят акции памяти политика.

С сентября 2018 года городская администрация отказывает представителям политических партий и движений в согласовании большинства протестных мероприятий в центральных районах Петербурга. Заявителям акций, как правило, предлагают провести их в Удельном парке, малолюдном гайд-парке, расположенном на севере города.

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