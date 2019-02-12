Полицейские увезли мать "бессрочника" Рожкова после обыска в квартире

Полицейские пришли с обыском в квартиру к родителям активиста «бессрочного протеста» Романа Рожкова и увезли его мать, передает «МБХ медиа».

По словам Рожкова, в ночь на 12 февраля он ночевал в другом месте, и утром ему позвонила соседка родителей. Она сообщила, что несколько человек в форме увезли мать активиста в неизвестном направлении, и та перед этим попросила передать, что к ней приходили полицейские, спрашивали ее о сыне и обыскивали помещение.

Связи с матерью у Рожкова нет, по его словам, телефон выключен. «Соседка передала, что полицейские искали меня. Что им нужно и какие ко мне могут быть претензии, я и представить не могу», - сказал активист.

Пришли полицейские и к другу Рожкова, у которого он ночевал – после ухода активиста. Рожков подчеркнул, что никаких звонков, повесток и других приглашений на беседу в отделение ему не поступало.