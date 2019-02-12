Минюст не стал включать просветительский центр "Мемориал" в реестр иноагентов

Министерство юстиции не нашло нарушений законодательства об иностранных агентах в ходе проверки научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», сообщили в организации.

По словам представителей «Мемориала», претензии возникли лишь к несоответствиям устава 1996 года к современному законодательству. Сотрудники центра надеются, что это решение «продиктовано рациональным подходом», и Минюст не счел политической деятельностью работу с архивами и научные исследования. Также в «Мемориале» надеются, что «такой подход будет проявлен к другим организациям, занимающимся научно-просветительской деятельностью».

В январе Минюст начал внеплановую проверку «Мемориала», объяснив это проверкой информации, полученной от неназванного госоргана. Организацию заподозрили в работе НКО, выполняющей функции иноагента, но не подавшей заявление на включение в соответствующий реестр.