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12 февраля, 14:06

Союз журналистов Петербурга обратился в полицию в связи с задержанием стажера "Эха Москвы"

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти просит врио главы городской полиции Николая Рогова проверить законность задержания корреспондента-стажера "Эха Москвы" Кирилла Матвеева.

"Факт задержания сотрудника СМИ может быть квалифицирован по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»", - говорится в обращении Союза журналистов.

Стажер петербургского "Эха" был задержан в ходе несанкционированной протестной акции в центре Петербурга 9 февраля. Поводом для задержания послужил вопрос Матвеева представителям правопорядка о том, почему, в свою очередь, были задержаны активисты движения "Весна". При себе у корреспондента имелось удостоверение журналиста. Участников движения, напомним, отправили в полицейскую машину в связи с тем, что они во время шествия по Невскому проспекту развернули баннер "Открытая Россия вместо Путина".

"Настаиваем на проведении служебной проверки в отношении сотрудников полиции, задержавших Кирилла Матвеева и удерживавших его в полицейском участке, несмотря на наличие редакционного удостоверения", - резюмировали в СЖ СПб и ЛО.

Накануне Куйбышевский райсуд отложил заседание по делу активистов "Весны" и Матвеева до 22 февраля.

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12 февраля, 14:58    
про 14-16
Товарищи, не огорчайтесь, 14-16 - это платный провокатор, он всегда первый гадит против активистов. И сейчас пукнул  так скоро, как только смог. Несчастный, больной, старый, нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка.  Пожалеем его.

12 февраля, 14:36    
Нельзя спускать на тормозах злоупотребления полиции против прессы. Необходима постоянная фиксация превышения должностных полномочий. Надо требовать точного соблюдения закона от тех, кто должен его охранять.

12 февраля, 14:35    
Интересно, вот был бы журналист-корреспондент Геббельса в Москве, Ленинграде в годы войны и как бы долго он освещал события при Сталине??? А почему сейчас жёстко не пресекаем антироссийскую подрывную работу прозападных журналистов???Они же рушат державу, как крушили СССР в конце 80-х...

12 февраля, 14:16    
Полиция браво! За каждого арестованного журналюгу с "Эха","Свободы" "Дождя" и других прозападных  русофобских клоак полицейским надо давать денежную премию, как дают охотникам за шкуру убитого волка!

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