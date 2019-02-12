Комитет по культуре готов заплатить за организацию концерта в Болгарии 11 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга объявил аукцион на организацию концерта в болгарском городе Пловдив в рамках участия в программе «Пловдив – культурная столица Европы». Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок 12 февраля.

Максимальная сумма аукциона составляет 11 млн рублей. Концерт должен пройти в марте 2019 года.

Согласно техническому заданию, подрядчик обязан разработать программу и пресс-релиз мероприятия, а также план-график по его подготовке и проведению. В частности, требуется организовать музыкальное шоу с симфоническим оркестром и с не менее чем девятью профессиональными оперными певцами. Они должны исполнить классические оперные арии, неаполитанские песни и русские романсы. При этом, сценарий шоу «должен предусматривать целостность сценического действия».

В шоу требуется использовать созданный специально для мероприятия оригинальный мультимедийный 3D видеоконтент на 100 минут минимум. Продолжительность самого шоу – не менее 120 минут с антрактом.

Кроме этого, на организатора ложатся обязанности по подготовке места для концерта, афиш и приглашений. Также подрядчик должен обеспечить перевозку с размещение участников шоу и оборудования.

Отметим, Пловдив является городом-побратимом Петербурга. Соответствующая связь установлена в 1980 году.