Военных обяжут пользоваться на службе только кнопочными телефонами вместо смартфонов

Депутаты Государственной думы сегодня, 12 февраля, во втором чтении приняли проект закона, запрещающий российским военным не только иметь аккаунты в социальных сетях, но и пользоваться смартфонами во время службы.

Помимо прочего, в интернете всем военнообязанным воспрещается распространять информацию, которая позволит "определить принадлежность к Вооруженным Силам РФ, воинским формированиям", либо обозначать геолокацию части, к которой они на данный момент "привязаны".

"Аналогичный запрет предложено распространить и на сведения о сослуживцах, а также членах семей и родителях военнослужащих", - следует из пояснительной записки к законопроекту.

Ко второму чтению инициативы в неё был внесен ряд изменений, которые, в частности, предполагают запрет на использование во время службы гаджетов с функцией отправки аудио-, фото- и видеоконтента.

Вместе с тем, военным разрешено пользоваться кнопочными моделями телефонов.

За несоблюдение запрета нарушителю грозит дисциплинарное взыскание.

Необходимость принятия данной законотворческой инициативы её авторы объяснили тем, что "военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций".