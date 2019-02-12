Петербургских фигурантов дела «Сети» включили в список экстремистов и террористов

Обвиняемые по делу «Сети» антифашисты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, а также уже осужденный по этому делу Игорь Шишкин попали в федеральный перечень террористов и экстремистов.

По информации «ОВД-Инфо», ранее список пополнили пензенские фигуранты.

Согласно законодательству, у попавших в список террористов и экстремистов блокируются банковские счета. Также они не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

Напомним, по делу «Сети» проходит 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы планировало теракты, чтобы раскачать народные массы. Несколько обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербург приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием.