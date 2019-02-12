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12 февраля, 15:21

Петербургских фигурантов дела «Сети» включили в список экстремистов и террористов

Обвиняемые по делу «Сети» антифашисты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов, а также уже осужденный по этому делу Игорь Шишкин попали в федеральный перечень террористов и экстремистов.

По информации «ОВД-Инфо», ранее список пополнили пензенские фигуранты.

Согласно законодательству, у попавших в список террористов и экстремистов блокируются банковские счета. Также они не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

Напомним, по делу «Сети» проходит 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы планировало теракты, чтобы раскачать народные массы. Несколько обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербург приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

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12 февраля, 22:33    
Товарищи, не огорчайтесь, 15-53 - это платный провокатор, он всегда и всюду первый гадит против активистов. И сейчас пукнул так скоро, как только смог. Несчастный, больной, старый, нищий и одинокий. Его мнение ничтожно, пишет ради заработка.  Пожалеем его.

12 февраля, 19:47    
Теперь всех  с пелёнок в экстремисты включать будут. Люди  для силовиков - потенциальная угроза.

12 февраля, 18:47    
15:53 если тролль пригожинский за 500 р. выступает против женщин и матерей. Следует задуматься? Или мамка на пол головкой уронила во младенчестве? Или, любит мужчин? Или простатой страдает?

12 февраля, 15:53    
Правильно, что включили в список террористов! Поддерживаю!

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