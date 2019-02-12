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12 февраля, 15:55

Беглов признан самым медийным главой региона в СЗФО

Врио губернатора Алекcандр Беглов со значительным отрывом возглавил рейтинг самых упоминаемых в СМИ глав регионов СЗФО в январе 2019 года, сообщает «Медиалогия».

О Беглове СМИ писали, упоминая о праздновании 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, о встрече врио губернатора с президентом Владимиром Путиным. Также имя Беглова упоминали в публикациях о траурных мероприятиях на Пискаревском кладбище, назначении новых вице-губернаторов Петербурга. Немало писали СМИ и о трудностях с уборкой снега в Петербурге – например, о том, как 19 января Беглов провел ночное совещание из-за сложной ситуации.

На втором месте – глава Калининградской области Антон Алиханов, которого упоминали в новостях о строительстве строительство культурно-образовательного и музейного комплекса в Калининграде, планах Польши по строительству искусственного острова в Калининградском заливе и о соболезнованиях родным погибшего мэра Гданьска Павла Адамовича. Третью строчку занял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментировавший взрыв на заводе «Полипласт» в Кингисеппе, обсуждавший с менеджментом «Газпрома» вопросы газификации Ленобласти и поздравлявший с Днем прорыва фашистской блокады Ленинграда.

В первую десятку рейтинга также вошли Марина Ковтун (Мурманская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Олег Кувшинников (Вологодская область), Андрей Никитин (Новгородская область), Сергей Гапликов (Коми), Артур Парфенчиков (Карелия) и Игорь Орлов (Архангельская область). Последнюю, 11-ю строчку рейтинга, занял Александр Цыбульский, глава Ямало-Ненецкого автономного округа.

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