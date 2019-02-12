Росгвардия заключила с комбинатом "Дружба народов" контрактов на 600 млн рублей

Росгвардия продолжает деловую кооперацию с мясокомбинатом "Дружба народов": с начала 2019 года, заметили в "МБХ Медиа", ведомство заключило с холдингом контрактов на поставку продуктов питания на сумму 600 млн рублей.

Самый крупный тендер - стоимостью 172 млн рублей - был размещен на портале госзакупок 30 января. Наиболее примечательные позиции в закупке - 358 тонн говядины, 760 тонн картофеля, около 5 тонн пшена, 600 кг приправ, 1,5 тонны уксуса, 4 тонны томатной пасты, 2 млн яиц и другие. Все обозначенные продукты должны быть поставлены к концу марта. Примечательно, но в целом цена на отдельно взятую позицию на данный момент соответствует среднерыночной, однако в декабре суммы были гораздо выше.

Мясокомбинат "Дружба народов" был и остается единственным поставщиком провианта для Росгвардии, даже несмотря на резонансное изыскание Фонда борьбы с коррупцией.

Напомним, ФБК опубликовал расследование о Росгвардии в августе. В ролике Алексей Навальный представил документы закупок ведомства и сравнил цены в них со средними по России. Комбинат "Дружба народов" - единственный поставщик Росгвардии - конкурентов не имеет. Судя по предоставленным ФБК актам, стоимость покупаемых ведомством продуктов может в 2-3 раза превышать цены в розничных магазинах.

Руководитель ведомства Виктор Золотов на антикоррупционное изыскание фонда отреагировал запальчиво, вызвав Навального на дуэль и пообещав сделать из него "отбивную". В свою очередь политик позвал оппонента на дебаты, однако тот "съехал с сатисфакции".

Позднее "Собеседник" решил провести собственное расследование госзакупок Росгвардии и выяснил, что не только провиант, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по высоким ценам.

Вместе с тем, комбинат "Дружба народов" решил подать в суд на ФБК: 8 октября Арбитражный суд Москвы принял иск к производству.