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12 февраля, 16:41

Матвиенко настаивает на введении временного запрета на экспорт российского леса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой, предполагающей введение временного эмбарго на экспорт российского леса. Предложение, передает "Интерфакс", прозвучало в рамках встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Мораторий на вывоз лесоресурсов следует наложить до тех пор, подчеркнула спикер, пока в данной сфере не будет наведен правовой порядок.

"Контроля никакого нет. Рослесхоз ограничивается некими рекомендациями вместо того, чтобы подготовить и внести изменения в законодательство, которые позволят навести порядок, усилить контроль, остановить незаконную вырубку леса", - сетует Матвиенко.

В связи со сложившейся на востоке России ситуацией чиновница предложила Медведеву поручить какому-либо ведомству в кратчайшие сроки "подготовить изменения в законодательство и принять меры по недопущению незаконной вырубки и вывозу леса".

Напомним, на протяжении всего 2018 года жители пограничных с КНР регионов РФ неоднократно выступали с протестами против "оккупации" леса китайцами. Нередко акции народного недовольства заканчивались арестами и административными делами, тогда как лес по договоренности продолжал "уходить" на просторы народной республики. Вместе с тем, в связи с масштабной вырубкой лесополосы экологическая обстановка близ Байкала достигла критической отметки. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13 февраля, 0:17   Алексей   alexey_nikitin60
И то верно, а то  может настать время, что гробы для граждан России придется импортировать из Китая!?

12 февраля, 21:39    
Удивлён! Иногда на Матвиенко находит просветление.Здесь с ней согласен на 100%. То китаёзы, скоро весь лес вырубят.

12 февраля, 20:31    
Моё предложение:  За самовольную порубку - яйца на пенёк!  А оставшуюся тушку заставить пожизненно лес сажать.  Но нет хозяина.

12 февраля, 20:08   Сергей Леонидович  
За столько лет хоть одно умное и дельное предложение!

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