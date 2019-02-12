Матвиенко настаивает на введении временного запрета на экспорт российского леса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой, предполагающей введение временного эмбарго на экспорт российского леса. Предложение, передает "Интерфакс", прозвучало в рамках встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Мораторий на вывоз лесоресурсов следует наложить до тех пор, подчеркнула спикер, пока в данной сфере не будет наведен правовой порядок.

"Контроля никакого нет. Рослесхоз ограничивается некими рекомендациями вместо того, чтобы подготовить и внести изменения в законодательство, которые позволят навести порядок, усилить контроль, остановить незаконную вырубку леса", - сетует Матвиенко.

В связи со сложившейся на востоке России ситуацией чиновница предложила Медведеву поручить какому-либо ведомству в кратчайшие сроки "подготовить изменения в законодательство и принять меры по недопущению незаконной вырубки и вывозу леса".

Напомним, на протяжении всего 2018 года жители пограничных с КНР регионов РФ неоднократно выступали с протестами против "оккупации" леса китайцами. Нередко акции народного недовольства заканчивались арестами и административными делами, тогда как лес по договоренности продолжал "уходить" на просторы народной республики. Вместе с тем, в связи с масштабной вырубкой лесополосы экологическая обстановка близ Байкала достигла критической отметки.

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