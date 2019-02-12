"Метрострой" примирился с Федеральной налоговой службой

Сегодня, 12 февраля, в рамках рассмотрения дела о банкротстве "Метростроя" в Арбитражном суде Петербурга ответчик и истец - Федеральная налоговая служба - пришли к "консенсусу", заявив о намерении подписать мирное соглашение и попросив суд в кратчайшие сроки посодействовать началу дальнейшей кооперации сторон.

Как рассказали в компании, ввиду обилия бюрократических проволочек и растущего "социального недовольства" сторонам конфликта необходимо время для урегулирования рабочих моментов, поэтому "Метрострой" попросил суд назначить следующее заседание по делу на ближайшее время. Судья требование удовлетворил, поэтому ближайшее заседание назначено на 19 февраля.

Напомним, 21 января 2019 года в Смольном объявили о расторжении контрактов с компанией, которая является единственным строителем метрополитена в Петербурге. Позже стало известно, что "Метрострой" все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных "Метрострою" структурах. Сотрудники предприятия не единожды устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.