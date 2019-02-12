Беглов о кандидатах в муниципалы: Собирается вороньё, а мы и сами с усами

Выступая перед коллективом концерна ВКО "Алмаз-Антей", врио градоначальника Петербурга Александр Беглов сделал резкий выпад в адрес кандидатов в муниципальные депутаты, выборы которых пройдут в Северной столице в начале сентября 2019 года. Заявление Беглова приводит "Интерфакс".

Я к чему заговорил про выборы. Вот сейчас собирается разное вороньё: "Вот мы придём, мы вас научим". Чему вы нас научите? Мы сами с усами. Странно, что кто-то приедет и будет нас учить развивать город. Пришлого можно поставить директором завода, а муниципалы должны быть свои. Город требует защиты, — Александр Беглов - о муниципальных выборах

Под "пришлыми" врио, вероятнее всего, имеет ввиду тех, кто намерен принять участие в электоральном событии при помощи "Умного голосования" политика Алексея Навального. Не так давно оппозиционер приезжал в город на Неве с тем, чтобы "презентовать" проект петербуржцам. ЗАКС.Ру подробно освещал данное событие.

Ранее Беглов заявил о намерении провести конкурс на должность "советника губернатора, курирующего выборы в местное самоуправление": городу, констатировал он, нужно больше "молодых лидеров".

В 2019 году в Петербурге одновременно пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Свои команды для участия во вторых готовят, помимо Навального, блогер Илья Варламов в кооперации с Максимом Кацем и партией "Яблоко", а также "Объединенные демократы".

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