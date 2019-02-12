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12 февраля, 17:55

Суд арестовал аспиранта МГУ по делу о поджоге офиса "Единой России" в Москве

Головинский суд Москвы арестовал аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова до 7 марта по делу о поджоге офиса «Единой России» в январе 2018 года, передает «Медиазона».

Аспиранта МГУ вменяют нарушение ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Его подозревают в том, что 30 января 2018 года он участвовал в нападении на офис единороссов в районе Москвы Ховрино. Тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Расследование этого дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили слово. Единственное доказательство его участия – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство.

Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.

Ученые-математики и преподаватели ряда университетов мира опубликовали открытое письмо с призывом прекратить пытки и потребовали «прозрачного и справедливого судебного разбирательства». Среди подписавшихся - профессора лингвистики Массачусетского института технологий, публицист Наом Хомский. За аспиранта поручились депутат Госдумы Олег Шеин и член президентского Совета по правам человека, руководитель объединения «Конфедерация труда России» Борис Кравченко.

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13 февраля, 0:16    
Террористы издеваются над патриотами.

12 февраля, 18:04    
18.01
Рановато тебя выписали. Пора о вечном думать....

12 февраля, 18:01    
Достали уже эти экстремисты! Всех на Колыму, и надолго!

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