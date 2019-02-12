Вслед за Русским музеем протекла крыша главного здания РНБ

Таяние не убранного своевременно снега привело к протечке крыши главного здания Российской национальной библиотеки, расположенного на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта, извещает "Интерфакс".

"Ремонт кровли главного здания РНБ будет производиться в 2019 году по корпусам Соколова, Собольщикова, Воротилова, где и были протечки в залах: Универсальном, Русском книжном фонде. Сейчас здесь организовано круглосуточное дежурство", - поделились с агентством в пресс-службе РНБ.

О том, пострадали ли в результате проникновения влаги ценные книжные издания и резервы библиотеки, не сообщается.

Ранее сегодня, 12 февраля, стало известно о протекшей крыше хранилища Русского музея: от влаги пострадали картина и икона.

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