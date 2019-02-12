Суд перенес заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки

Куйбышевский районный суд перенес на неделю заседание по делу задержанной перед «Маршем материнского гнева» активистки Светланы Уткиной. Новое слушание назначили на 18 февраля, сообщила ЗАКС.Ру выступившая защитницей активистки Анастасия Буракова.

Уткину доставили в суд после истечения 48 часов с момента задержания, отметила правозащитница. По ее словам, активистку конвоировали из 28 отдела полиции и не давали свободно передвигаться, хотя срок административного задержания уже истек.

Уткиной вменяют статью о повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП). Буракова отметила, что она вместе с другим защитником Динаром Идрисовым подали ходатайство об отложении заседания для ознакомлении с материалами дела – судья его удовлетворил.

– Сейчас Светлана свободна, - добавила Буракова. – Уехала домой отдыхать после двух суток в отделе в не очень хороших условиях. Светлана сказала, что ее не отпускали в уборную, было очень холодно – она была в угловой камере, не дали постельного белья никакого и предоставляли питание только то, что передавали соратники и родственники.

Кроме того, правозащитница уточнила, что накануне Уткину никуда не возили. После задержания она всё время провела в 28 отделе полиции, сообщила Буракова.

По словам Идрисова, минимальная задача защиты - избежать штрафа, максимальная - добиться прекращения дела. Он отметил, что Уткина надеется на альтернативные виды наказания: арест или обязательные работы. Идрисов добавил, что вины его подзащитной ни в чем нет. При этом, в материалах дела присутствуют нарушения, считает правозащитник.

Напомним, Уткину задержали перед «Маршем материнского гнева» 10 февраля. Вечером в понедельник активисты заявили, что ее увезли из отделения полиции. Представители общественных организаций не могли определить её местонахождение.

Вместе с Уткиной была задержана другая гражданская активистка – Мария Кожеватова. Заседание суда по делу Кожеватовой прошло в понедельник, 11 февраля. Ее признали виновной в нарушении ч.8 ст. 20.2 КоАП – суд назначил штраф в 250 тысяч рублей.