Суд обязал The Insider удалить статью о рыбалке Медведева в Кавказском заповеднике Адлеровский суд Сочи обязал издание The Insider удалить публикацию о рыбалке и якобы незаконной охоте с участием премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главного редактора The Insider Романа Доброхотова. Согласно решению суда, издание должно удалить саму статью, все ее перепечатки и выплатить директору заповедника Сергею Шевелеву 10 тысяч рублей. Доброхотов сообщил, что после вынесения решения по делу снова опубликовали ставшую причиной иска статью: сначала ее убрали, потому что «там действительно слова против слов были», пояснил главред издания. «Но потом мы увидели, что никакого адекватного разбирательства не происходит, суд носил какой-то совершенно смехотворный характер, судья просто взял и принял все требования Шевелева», - пояснил Доброхотов, добавив, что редакция оспорит решение суда. Шевелев подал иск о защите чести и достоинства к The Insider в ноябре 2018 года. Ответчиками стали также журналистка Софья Русова и бывшая жена Шевелева Вилена Воинова. Претензии вызвала статья под заголовком «"Приезжал рыбачить и Медведев". Как организована браконьерская охота и рыбалка для VIP-персон в Кавказском заповеднике». В нем утверждалось, будто высокопоставленные чиновники, судьи, силовики и звезды шоу-бизнеса ведут незаконную охоту в заповеднике. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен