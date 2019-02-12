Кац похвалил Навального за организацию предвыборной кампании в Петербурге

Представитель партии «Яблоко» Максим Кац похвалил оппозиционера Алексея Навального за организацию предвыборной кампании к муниципальным выборам в Петербурге. О своем одобрении действий политика он заявил в ходе встречи в петербургском отделении «Яблока» 12 февраля.

По словам Каца, активизация людей на участие в политике - это очень хорошо. «В этом я поддерживаю Навального», - заявил представитель «Яблока». Он уточнил, что также поддерживает все аналогичные проекты по активизации людей, в частности межпартийный проект «Объединенные демократы».

При этом Кац напомнил, что Навальный игнорировал муниципальные выборы в Москве. По его мнению, из-за этого в столице избрали меньше оппозиционных муниципальных депутатов.

Напомним, муниципальные выборы в Петербурге состоятся в сентябре 2019 года. Врио губернатора Александр Беглов 12 февраля заявил, что некие "пришлые" люди, которых он назвал "вороньем", планируют стать муниципальными депутатами в Петербурге.

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