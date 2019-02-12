В Петербурге суд снизил штраф члену «Партии мертвых» за участие в митинге против пенсионной реформы

Невский районный суд 12 февраля снизил с 17 до 10 тысяч рублей административный штраф петербургскому художнику и члену проекта «Партия мертвых» Максиму Евстропову за участие в акции «Дожить до пенсии» 9 сентября 2018 года, сообщила ЗАКС.Ру его защитница Варвара Михайлова.

Евстропов был задержан на акции одним из первых. Полицию привлек грим активиста.

По словам Михайловой, в административном протоколе Евстропова говорится, что он был задержан в 14-00 и там же указано, что полиция потребовала у участников акции разойтись в 14-30.

Михайлова также рассказала, что Невский суд пересмотрел дела еще нескольких задержанных на акции 9 сентября. Роману Максимову заменили 20 часов обязательных работ на штраф в размере 15 тысяч рублей, Павла Лощалова оставили с прежним штрафом в размере 11 тысяч рублей. Рассмотрение дел еще двоих активистов суд отложил.

Напомним, организаторы акции «Дожить до пенсии» получили разрешение на ее проведение на площади Ленина, но в последствии городские власти сообщили, что рядом с площадью прорвана труба и попросили перенести митинг в Удельный парк. Тем не менее, на площади Ленина собралось несколько тысяч человек. Попасть на площадь Ленина они не смогли, так как власти огородили ее забором. Несостоявшийся митинг превратился в несанкционированное шествие по близлежащим улицам, закончившееся массовыми задержаниями. Полиция избила дубинками нескольких участников акции и журналистов.

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