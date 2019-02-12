«Это просто нелепо»: оппозицию удивили слова Беглова о «воронье»

Во вторник, 12 февраля, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая перед сотрудниками коллектива ВКО «Алмаз-Антей», сделал несколько неожиданных высказываний о предстоящих муниципальных выборах. Он заявил, что в Петербурге собирается пришлое «вороньё», которое планирует учить горожан, как «развивать город». Представители демократических платформ, уже начавших подготовку к муниципальной кампании, утверждают, что готовят кандидатов-петербуржцев, а у политиков из других городов только перенимают опыт.

Одними из первых подготовку к сентябрьским муниципальным выборам начали сторонники платформы «Объединенные демократы», которую в Петербурге еще в январе 2018 года презентовали лидер «Открытой России» Андрей Пивоваров и московский политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Проект был представлен как беспартийный, но готовый сотрудничать со всеми оппозиционными партиями.

Примерно через полгода аналогичную платформу, но под эгидой «Яблока» представил другой москвич, директор фонда «Городские проекты» Максим Кац. Наконец, в начале января о своем участии в муниципальной гонке заявила петербургская команда Алексея Навального. Чтобы поддержать коллег, в начале февраля Навальный сам приехал в Петербург и рассказал сторонникам о важности участия в муниципальных выборах.

Все три команды заявили, что намерены подготовить к выборам петербуржцев, несогласных с гегемоном «Единой России». В настоящее время единороссы занимают 90% мест в муниципальных советах.

Для Навального петербургские выборы – возможность опробовать свой проект «Умное голосование», рожденный под впечатлением от так называемого «протестного голосования» осени 2018 года, когда в нескольких регионах России народ голосовал по принципу «кто угодно, только не единоросс».

Авторы московского проекта «Объединенные демократы» Кац и Гудков, в свою очередь, делятся с петербуржцами опытом успеха на муниципальных выборах в столице в 2017 году. Тогда, при участии «Объединенных демократов», второе место на выборах в советы заняла партия «Яблоко», в 7 районах не было избрано ни одного кандидата от партии власти, а в 25 районах единороссы получили меньшинство.

Для врио губернатора Петербурга Александра Беглова, как выяснилось, все перечисленные московские консультанты - «вороньё», которое «приедет и будет нас учить развивать город».

«Чему вы нас научите? Мы сами с усами», - обратился глава города к воображаемым оппонентам, выступая перед работниками «Алмаз-Антей».

Хотя уроженец города Баку Беглов в той речи не конкретизировал, кого имеет в виду, регулярно критикующие его оппозиционеры догадались, что это был камень в их огород.

- Мы очень активно готовим своих кандидатов, это вызывает у Беглова злость и непонимание ситуации. Он не понимает, как с этим бороться и поэтому дает официально перед прессой такие позорные комментарии, - считает координатор петербургского штаба Навального Денис Михайлов. - Он говорит это в целом о кандидатах, а подавляющее большинство наших кандидатов – петербуржцы. То есть он призывает охранять город от самих петербуржцев. Я бы на его месте выполнял свою работу и не вдавался в то, кто где родился. Это неправильно, так выполнять свои обязанности и позволять себе такие высказывания.

Другой петербургский сторонник Навального и кандидат в муниципальные депутаты МО Екатерингофский Александр Шуршев в своем Telegram-канале пошутил, предположив, что Беглов имел в виду действующих депутатов, не проживающих на территории округов, жизнью которых они управляют.

«Быть может он про «вороньё» из моего родного Екатерингофского округа? Ни один из действующих депутатов в округе не проживает», - написал Шуршев.

Максим Кац в ответ на вопрос ЗАКС.Ру о скандальном высказывании главы города рассмеялся и сказал, что не наблюдает «Сапсанов» с кандидатами из Москвы, а выдвигаться от «Яблока» будут только петербуржцы.

- Видимо, высказывание было в адрес меня. «Городские проекты» сейчас предлагают разные проекты по улучшению городской среды. Так что, возможно, это было в наш адрес, но это просто нелепо, - прокомментировал Кац. - Он, похоже, просто не читал какую-то базовую книжку «Как быть политиком». Когда ты политик, нельзя обзывать своих избирателей и вообще обзывать людей нельзя. В угол его надо поставить. Видимо, в школе ему не объяснили, что так не разговаривают с людьми.

фото:spb.yabloko.ru

Координатор петербургских «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров считает, что Александр Беглов занялся не своим делом – начал искать внешних врагов, вместо того, чтобы решать хозяйственные вопросы. Вместе с тем Пивоваров заверил, что все зарегистрированные на его платформе кандидаты, проживают в Петербурге:

- Я специально посмотрел нашу базу данных по кандидатам. 95-98% человек имеют постоянную прописку в Петербурге. Есть еще ребята, которые прописаны в Ленинградской области, но постоянно находятся в Петербурге. Непонятно, кого он имел в виду, но точно не нас. Я бы на месте врио губернатора занялся проблемами города, но точно не поиском внешних врагов. Заявлять, что враги планируют захватить муниципалитеты – смешно. Можно также заявить, что враги хотят испортить погоду в Петербурге, что враги засели в Законодательном собрании.

Временный губернатор Петербурга не в первый раз позволяет себе неосторожные высказывания, которые затем активно обсуждаются в обществе. Он уже заявлял о необходимости защитить сознание российской молодежи от «влияния извне». Обвинял депутата ЗакСа Бориса Вишневского в том, что тот вместо субботника уехал в Австрию, хотя парламентарий позже заявил, что ни в какую Австрию не ездил. Другой депутат Максим Резник подал на Беглова в суд за то, что тот приписал ему слова о необходимости сдачи блокадного Ленинграда врагам.

Слова главы города о муниципальных выборах уже начали обшучивать в социальных сетях. Особенно достается усам. Оппозиционеры называют Беглова котом и сетуют на то, что Петербургу не везет на усатых губернаторов. В Telegram появился стикерпак с цитатами Беглова о воронье, усах и угрозах с Запада. Муниципальные выборы пройдут 8 сентября, стикерпак может не раз обновиться.

Сергей Еремеев

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