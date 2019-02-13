Россияне уверены, что изменений в стране можно добиться демократическим путём

Согласно подавляющему мнению большинства респондентов "Левада-центра", в России всё ещё можно добиться социальных изменений "мирным", демократическим путём - например, с помощью голосования и выборов, сообщает "Интерфакс".

Так, 71% опрошенных полагают, что, участвуя в электоральном событии любого уровня, можно достичь определенных преобразований, 53% согласны подписывать открытые письма и петиции, 49% за результатом готовы идти на приём к органам исполнительной власти, 30% состоять в различных общественных и политических организациях.

Вместе с тем, о готовности принимать участие в митингах и акциях с тем, чтобы заявить о желании перемен, заявили лишь 22% респондентов, однако среди них большинство колеблется в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет.

Выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах готовы 10% россиян.