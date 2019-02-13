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13 февраля, 9:56

Россияне уверены, что изменений в стране можно добиться демократическим путём

Согласно подавляющему мнению большинства респондентов "Левада-центра", в России всё ещё можно добиться социальных изменений "мирным", демократическим путём - например, с помощью голосования и выборов, сообщает "Интерфакс".

Так, 71% опрошенных полагают, что, участвуя в электоральном событии любого уровня, можно достичь определенных преобразований,  53% согласны подписывать открытые письма и петиции, 49% за результатом готовы идти на приём к органам исполнительной власти, 30% состоять в различных общественных и политических организациях.

Вместе с тем, о готовности принимать участие в митингах и акциях с тем, чтобы заявить о желании перемен, заявили лишь 22% респондентов, однако среди них большинство колеблется в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет.

Выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах готовы 10% россиян.

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13 февраля, 12:16    
Это позитивный показатель. Есть надежда на постепенную самоорганизацию народа, создание эффективной силы отпора грабежу и произволу, которая отодвинет от власти группировку фальсификаторов и коррупционеров.

13 февраля, 10:06    
В массе своей люди мечтают мирным путём вернуть социализм и Советскую власть на просторы России, а позднее и СССР! Их можно понять, но это утопично!

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