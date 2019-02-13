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13 февраля, 10:31

Вишневского возмущает, что СМИ Смольного именуют врио Беглова "действующим губернатором"

Петербургский парламентарий Борис Вишневский обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой дать смольнинским СМИ наказ исключить из обихода выражение "действующий губернатор" по отношению к временно исполняющему обязанности градоначальника Александру Беглову.

"Яблочник" уверен, что подобное словосочетание не только вводит горожан в заблуждение, но и напрямую противоречит указу президента №569 от 3 октября 2018 года, согласно которому Беглов назначается врио, но никак не настоящим главой города.

Наиболее часто, указывает Вишневский, Беглов именуется "действующим губернатором" в таких СМИ, как телеканал "Санкт-Петербург", газета "Петербургский дневник", и даже на официальном сайте правительства города. "По информации, которую не скрывают журналисты этих изданий, указание называть Беглова именно так, дано из Смольного", - отмечает депутат.

"Формулировка «действующий губернатор» не только искажает суть президентского указа, но и формирует у избирателей представление, будто назначение состоялось окончательно и выборы ничего не решают", - подытожил послание Вишневский, попросив Литвиненко оперативно принять меры прокурорского реагирования.



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13 февраля, 22:21    
13-59 и 16-49
Вот вас, ребятишки, точно надо отправить к педиатру, поставить вам клизмы, чтобы понос прошел и чтоб вами тут не воняло. Ишь, юннаты-кролиководы обделавшиеся. Руки надо лучше мыть и не лезть, куда голова не лезет.

13 февраля, 16:49    
Какая пенсия? Семейство Кроликов уже привыкло шикарно жить на депутатскую зарплату.

13 февраля, 13:59    
Депутат Кролик, видимо, не хочет признавать реалии, не видит, где сидит Беглов, какие бумаги подписывает, какие речи говорит, что реально делает... Депутата нужно срочно отправить к врачу, чтобы выписать ему очки и слуховой аппарат!!! Если не поможет, то поднять вопрос о профпригодности и отправить на пенсию! Желательно, средюю по Петербургу.

13 февраля, 12:05    
Какой он действующий губернатор? Вот, сегодня, в Законодательном Собрании города депутаты расспрашивают его подопечных из Смольного о "снежной проблеме", а сам он не соизволил появиться. Видимо, не считает проблему существенной.

13 февраля, 11:34    
А почему Кролика везде именуют Вишневский?

13 февраля, 11:25    
Надо бы еще вишневского именовать "треплющий языком недодепутат")))

13 февраля, 10:46    
Беглов реально действующий губернатор, а формальности в сентябре он получит от горожан в первом туре, так как у него нет и не будет НИ одного адекватного соперника!

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