В Петербурге будут введены квоты на рабочие места для бывших заключенных и беженцев

Крупные петербургские компании обяжут резервировать по два рабочих места для трудоустройства некоторых категорий граждан. Соответствующий законопроект был в первом чтении принят городским Заксобранием.

Авторы законопроекта - единороссы Денис Четырбок и Елена Киселева - отнесли к категориям, “испытывающим трудности в поиске работы”, несовершеннолетних; беженцев; молодых людей, устраивающихся на работу впервые; людей предпенсионного возраста; бывших заключенных, освободившихся из мест лишения свободы менее года назад; жертв аварии на Чернобыльской АЭС; одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов. Кроме того, программа резервирования рабочих мест будет распространяться на уволенных военнослужащих, а также членов их семей.

Квотирование рабочих мест будет обязательным для фирм со штатом сотрудников не менее 100 человек. По словам депутата Четырбока, действие закона не будет распространяться на объединения инвалидов и профсоюзов, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Инициативу раскритиковал лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев. По его словам, желание единороссов не урегулировано федеральным законодательством.

- Закон будет действовать до первого решения суда, - отметил Ковалев.

Четырбок на это ответил, что уже есть судебная практика по другим регионам, в которых действуют аналогичные трудовые условия.

Член парламентской фракции “Яблоко” Михаил Амосов выразил опасение, что в случае принятия законопроекта в Петербург устремятся беженцы и бывшие заключенные со всей страны.

За принятие законопроекта проголосовали 39 депутатов, пятеро были против, один воздержался.

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