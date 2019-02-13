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13 февраля, 10:58

Депутаты ЗакСа решили повысить требования к уставному капиталу торговцев спиртным

Петербургское Законодательное собрание еще больше ужесточило требования к продавцам алкоголя. На заседании 13 февраля депутаты утвердили поправку, согласно которой минимальный уставный капитал торговцев спиртным должен составлять не меньше 1 млн рублей.

Законопроект об изменениях в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге" прошел второе чтение.

Напомним, изначально авторы инициативы предлагали увеличить уставный капитал с 500 до 700 тысяч, но даже эта мера не нашла всеобщего одобрения в ЗакСе. В частности, оппозиционный депутат Максим Резник при рассмотрении инициативы в первом чтении призвал коллег перестать действовать запретительными методами.

Во втором чтении проект закона поддержал 41 депутат, один парламентарий был против, еще один воздержался.



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13 февраля, 21:05   Дед Иван   РУСЬ
Депутаты ЗАКСа хотят снова, понастроить разны ларёчков и шаверм. Торгаши с аулов будут обогащаться, на спирт. суррогатах! Так что ли будет действовать данная программа? Кремль проталкивает бакинского Беглова. Значит, ещё болье будет азеров! Думайте, за кого голосовать. Нужен свой губернатор, народный? Или приезжий из Баку?

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