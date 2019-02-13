УФАС обязало районные администрации объявить конкурсы на выбор УК для новостроек

Управление ФАС по Петербургу выдало предупреждения администрациям двух районов – Калининского и Красногвардейского – из-за непроведения конкурсов на выбор управляющих компаний в новостройках.

Согласно Жилищному кодексу, извещения о проведении открытых конкурсов на выбор управляющей компании должны быть размещены в течении 20 дней со дня выдачи разрешений на ввод новостроек в эксплуатацию. Однако администрации «пренебрегли этой своей прямой обязанностью» и до сих пор не провели конкурсы, что нарушает ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции, подчернули в УФАС.

На администрации районов поступило в общей сложности 51 жалоба: 36 – в Калининском и 15 – в Красногвардейском. По итогам их рассмотрения администрации Калининского района выдано семь предупреждений, Красногвардейского – шесть. Администрации обязали объявить конкурсы на выбор УК до 22 февраля по Муринской дороге и Богословской улице.