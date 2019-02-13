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13 февраля, 11:47

Экс-депутату ЗакСа Нотягу снова отказано в УДО

Горсуд Петербурга в очередной раз оставил без изменений решение Смольнинского райсуда об отказе в условно-досрочном освобождении бывшему депутату Заксобрания Вячеславу Нотягу, передает объединенная пресс-служба городских судов.

На данный момент экс-парламентарий находится Областной больнице имени Гааза УФСИН, поэтому на сегодняшнем заседании он не присутствовал.

Напомним, 18 января 2018 года Кировский районный суд Петербурга приговорил Нотяга к трем годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, бывшему парламентарию назначили штраф в размере 1 млн рублей и запрет в течение трех лет занимать госдолжности. 1 октября 2018 года он погасил часть штрафа - 600 тысяч рублей.

Нотягу вменялось получение 1,2 млн рублей от гендиректора компании “Воин-В” Олега Глущенко за покровительство в ходе конфликта из-за уплотнительной застройки в квартале Ульянка. Бывший депутат не признал вину, заявив, что его оговорили. Он был задержан 21 апреля 2016 года, вскоре у него случился инсульт и в июне того же года экс-депутата перевели под домашний арест.



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13 февраля, 19:31    
Максиму просто надо было двигаться дальше. А обязательства перед Нотягом мешали. Здесь ничего личного нет.

13 февраля, 15:38    
А нотяг-дурак до сих пор выгораживает резника, который его и подставил под взятку.

13 февраля, 12:36    
У Резника уже психология конторских. После использования кормушку надо сливать.

13 февраля, 12:27    
Вишневский выдохнул - это же он Нотяга утопил на следствии своими показаниями.
Когда Нотяг выйдет - Вишневскому хоть в Израиль беги.

13 февраля, 12:09    
11:55 12:01 12:03 Сколько лирических фантазий... у людей не имеющих никакого представления по существу событий.

13 февраля, 12:03    
Так Макса теперь контора прикрывает. Чего ему бояться. Из него лидера оппозиции лепят.

13 февраля, 12:01    
Ну да. До этого он слил Явлинского и Рыдника. Обоих ещё и на бабло поставил.

13 февраля, 11:55   Зарагацкий  
Резник всегда сливает своих спонсоров.
И Дмитриеву с Макаром тоже обязательно кинет.

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