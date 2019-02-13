Экс-депутату ЗакСа Нотягу снова отказано в УДО

Горсуд Петербурга в очередной раз оставил без изменений решение Смольнинского райсуда об отказе в условно-досрочном освобождении бывшему депутату Заксобрания Вячеславу Нотягу, передает объединенная пресс-служба городских судов.

На данный момент экс-парламентарий находится Областной больнице имени Гааза УФСИН, поэтому на сегодняшнем заседании он не присутствовал.

Напомним, 18 января 2018 года Кировский районный суд Петербурга приговорил Нотяга к трем годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, бывшему парламентарию назначили штраф в размере 1 млн рублей и запрет в течение трех лет занимать госдолжности. 1 октября 2018 года он погасил часть штрафа - 600 тысяч рублей.



Нотягу вменялось получение 1,2 млн рублей от гендиректора компании “Воин-В” Олега Глущенко за покровительство в ходе конфликта из-за уплотнительной застройки в квартале Ульянка. Бывший депутат не признал вину, заявив, что его оговорили. Он был задержан 21 апреля 2016 года, вскоре у него случился инсульт и в июне того же года экс-депутата перевели под домашний арест.

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