Депутат Анохин предложил вручить “лопаты презрения” не участвовавшим в городском субботнике

Депутат Заксобрания от “Единой России” Андрей Анохин 13 февраля предложил вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко вручить “лопаты презрения” жителям города, которые не вышли на субботник 9 февраля

По мнению Анохина, органы исполнительной власти должны провести мониторинг итогов субботника и также наградить “золотыми”, “серебряными” и “бронзовыми” лопатами особо отличившихся горожан.

Вице-губернатор комментировать предложение не стал.

Ранее Анохин пытался с места перекричать депутата фракции Партия роста Максима Резника, когда тот слишком долго, по мнению единоросса, формулировал свой вопрос к Бондаренко.

- Ты бы час еще говорил, - крикнул Резнику Анохин.

Резник, в свою очередь, сообщил коллегам и членам правительства, что у него есть вопрос “Что делать?”, но задать его он хочет врио губернатора Александру Беглову и его заместителю Любови Совершаевой.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заверил, что Резник сможет задать свой вопрос, когда Беглов придет в Мариинский дворец.

- Если не убежит, - ответил Резник.

Вице-губернатор Николай Бондаренко 13 февраля выступил на “часе правительства” ЗакСа и ответил на вопросы некоторых депутатов.

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