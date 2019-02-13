В Минюсте хотят обязать родителей содержать детей-студентов Министр юстиции Александр Коновалов на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил о необходимости обязать родителей содержать детей, учащихся в высших учебных заведениях на очной форме, передает РИА «Новости». По словам главы Минюста, ведомство предлагает дополнить законы, касающееся детей, поправками об уточнении защиты прав и законных интересов ребенка, установлением минимального размера алиментов. Также Коновалов предлагает обязать «родителя содержать совершеннолетних трудоспособных, обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен