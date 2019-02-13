ЦИК настаивает на внедрении обязательного видеонаблюдения на выборах

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова будет добиваться того, чтобы на всех российских участках для голосования было в обязательном порядке установлено постоянное видеонаблюдение, уведомляет ТАСС. На данный момент такая норма является обязательной лишь во время федеральных выборов.

ЦИК, заверила Памфилова, самостоятельно сформулирует предложения по данному вопросу и направит их во все региональные комиссии.

Другая норма, которой планирует добиться ЦИК, предполагает следующее: в случае, если во время голосования было зафиксировано какое-либо нарушение, суд для принятия окончательного вердикта обязан будет затребовать видеозапись инцидента. Сейчас эта мера является факультативной.

Памфилова полагает, что постоянное видеонаблюдение за ходом электорального события позволит вывести всю систему голосования на качественно новый уровень.

Добавим, на данный момент ведение видеозаписи процесса голосования на региональном уровне организуется по решению властей субъекта.