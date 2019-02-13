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13 февраля, 12:38

Десяти депутатам ЗакСа не дали возможности спросить Бондаренко об уборке Петербурга

Десять депутатов Заксобрания, желавших после "часа правительства" задать вопросы вице-губернатору Николаю Бондаренко о зимней уборке Петербурга, не смогли этого сделать.

В 12:05 спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил перерыв заседания, после чего Бондаренко и сопровождавшие его чиновники удалились из Мариинского дворца.

- ”Час правительства” прошел в строгом соответствии с нашим регламентом, - прокомментировал ситуацию Макаров на своем брифинге. - Если по регламенту - время перерыва, то объявляется перерыв.

Задать свои вопросы не успели, в частности, лидеры четырех фракций: Олег Капитанов из ЛДПР, Ольга Ходунова из КПРФ, Алексей Ковалев из “Справедливой России” и Оксана Дмитриева из Партии роста.



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13 февраля, 15:19    
Макарова пора давно со спикеров ЗАКСа гнать поганой метлой. Своим коллегам затыкает рот! Нормально, мужики???
Такая проблема в городе не обсуждалась, потому что Дуремар объявил перерыв!!!

13 февраля, 13:54    
Хотели бы задать вопросы - задали бы!!! Реально хотели засветиться на проблеме и откровенно слабом врио губернатора!!! Но им не дали... Вполне логично.

13 февраля, 12:53    
Боятся лишний раз спросить с чиновников. Пока Единая Россия держит в ЗАКСе большинство, нет никаких шансов поставить правительство в зависимость от интересов горожан.

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