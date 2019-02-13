В Смольном предложили привлекать поступающих в медвузы для помощи пострадавшим от гололеда

Первый зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана предложил привлекать в качестве волонтеров для помощи пострадавшим от гололеда в Петербурге абитуриентов, собирающихся поступать в медицинские вузы, сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

На совещании по вопросу оказания помощи пострадавшим от гололеда Митянина отметила, что если не хватает работников в районах, нужно привлекать добровольцев.

«Мы можем привлекать абитуриентов, которые будут в этом году поступать в медицинские учреждения. Им необходимо получить минимум 50 часов работы в книжке волонтера. Они с радостью возьмутся за эту работу, так как у них будут преференции при поступлении», - предложил Сарана.

В завершение совещания Митянина предложила районным властям анонсировать свою работу по поддержке пострадавших в соцсетях, районных газетах и на сайте. «Рассказать и показать, как район помогает пострадавшим, каким образом это организовано. В зоне вашей ответственности и в ваших возможностях это сделать», - подчеркнула вице-губернатор.

В Петербурге не менее 100 человек пострадали от гололеда. В СМИ за последнее время упоминались более десятка случаев серьезных травм из-за падения льда с крыш – в том числе у детей. 11 февраля на Лермонтовском проспекте глыба рухнула на 14-летнюю школьницу: у девочки сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 9 февраля при похожих обстоятельствах на Загородном проспекте пострадала 9-летняя девочка: она в реанимации. 5 февраля упавшая со здания СПХФУ льдина убила студента на Аптекарском проспекте.