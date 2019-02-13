18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13 февраля, 13:01

Макаров процитировал Сталина, оценивая работу Полтавченко

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на брифинге 13 февраля заявил, что хотя у города остались старые нерешенные проблемы в связи с уборкой в зимний период, он положительно оценивает итоги работы бывшего губернатора Георгия Полтавченко.

По словам спикера, Полтавченко все семь лет своего правления эффективно руководил городом.

После этого председатель парламента и руководитель петербургской “Единой России” процитировал слова Иосифа Сталина.

- Помните слова верховного главнокомандующего, которые он сказал в первые дни Великой Отечественной войны? “Разве надо напоминать сердцу, чтобы оно стучало?” Людям, ответственным за уборку, не надо напоминать, что Петербург - северный город.

Также Макаров выразил уверенность, что врио губернатора Александр Беглов “сделает выводы по итогам этой зимы”.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
13 февраля, 19:39ЗакС и «снежный» вице-губернатор
13 февраля, 13:33Заседание петербургского ЗакСа перенесут из-за послания Путина Федеральному собранию
13 февраля, 12:01Смольный внесет поправку в бюджет Петербурга о закупке снегоуборочной техники
13 февраля, 11:07Петербургские депутаты хотят запретить рекламу лекарств во время детских телепрограмм
13 февраля, 10:58Депутаты ЗакСа решили повысить требования к уставному капиталу торговцев спиртным
13 февраля, 10:55В Петербурге будут введены квоты на рабочие места для бывших заключенных и беженцев
13 февраля, 10:19Награждая Агапитову, Макаров вспомнил про Юлию Шик
11 февраля, 15:22Анохин зачитал рэп в баттле против снеговика
8 февраля, 12:29Чиновники и депутаты ЗакСа обсудили будущее Суздальских озер
8 февраля, 10:41Депутат Четырбок начал борьбу с рекламой в кинотеатрах

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


0:40    
Для 15.25
Полтавченко хорошо подготовил город к зиме- правильно сказал Макаров.
Важно не то, как готовят, а важно так как управляют этим подготовленным к зиме комплексом.
Как управляют и организовывают -мы видим каждый день.

13 февраля, 15:34   И ныне звучат актуально слова:  
"За Родину!", "За Сталина!", "За Сталинград!", "За город-герой Ленинград!".

13 февраля, 15:27    
13.43
Пока есть такие дудаки как ты.

13 февраля, 15:25    
Макарову надо еще одну медаль Полтавченко вручить! "За отличную подготовку к зиме 2018-2019".
Вручить на Дворцовой площади, где он парад уборочной техники принимал. И горожан позвать на вручение. Всех желающих сказать "Спасибо"!

13 февраля, 13:43    
Как жить в "СТАЛИНКАХ", где-нибудь на Московском, то все готовы с удовольствием...А как памятник поставить победителю мирового фашизма, то "ВОРОНЬЁ"- русофобствующее жидовьё против...Доколе???

13 февраля, 13:35    
13:30 Бесподобное по глупости обращение к Макарову престарелого маразматика "Саши". Особенно, последнее предложение.

13 февраля, 13:30    
И.В. Сталин был величайшим правителем нашего Отечества за всю его историю!!! Он был и великим учёным, одно его полное собрание сочинений в 18 томах чего стоит...Его можно цитировать, цитировать и цитировать!!! Но Сталин был тотально оклеветан всяким "ВОРОНЬЁМ", мягко выражаясь...Давно пора ЗАКСу(Макарову) было ставить вопрос об установке памятника Верховному Главнокомандующему ГЕНЕРАЛИССИМУСУ Сталину в городе-герое Ленинграде!!! И только не слушать жидов-антисоветчиков, что при Сталине придавили где-то какого-то никчемного Михуэлса...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Считаете ли вы справедливой отставку главы Фрунзенского района из-за некачественной уборки снега?

Да
Нет

Все новости:

13 февраля, 20:56 Глава РАН предложил Минздраву ввести тест на IQ в диспансеризацию

13 февраля, 20:20 Комитет по природопользованию проверил место разлива токсичного вещества на юге Петербурга

13 февраля, 19:58 Арбитражный суд Северо-Запада признал законными торги по наружной рекламе

13 февраля, 19:39 ЗакС и «снежный» вице-губернатор   5

13 февраля, 19:27 Концерт Элджея в Калининграде отменен из-за "большого давления госорганов"   2

13 февраля, 18:47 Беглов сообщил о начале строительства поликлиники у «Балтийской жемчужины»

13 февраля, 18:45 Следком заинтересовался московским муниципалом, написавшим статью о Сенцове

13 февраля, 18:43 Пономарев объяснил претензии Минюста к движению "За права человека" и признание иноагентом   1

13 февраля, 18:21 Лукашенко пообещал Путину поставлять в РФ только качественную водку и закуску   1

13 февраля, 17:57 Бывшему ректору Аграрного университета продлили арест до апреля

13 февраля, 17:56 Евросоюз просит Венесуэлу в срочном порядке провести выборы президента   1

13 февраля, 17:26 Дмитриева вновь призывает Памфилову заявить о недопустимости возвращения "досрочки"   4

13 февраля, 17:21 Движение "За права человека" признали иноагентом   5

13 февраля, 17:19 Муниципал: Топонимическая комиссия высказалась против переименования МО Черная речка

13 февраля, 16:55 Силовики пришли с обыском в офис псковского "Яблока" по делу о предвыборных листовках   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.