Макаров процитировал Сталина, оценивая работу Полтавченко

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров на брифинге 13 февраля заявил, что хотя у города остались старые нерешенные проблемы в связи с уборкой в зимний период, он положительно оценивает итоги работы бывшего губернатора Георгия Полтавченко.

По словам спикера, Полтавченко все семь лет своего правления эффективно руководил городом.

После этого председатель парламента и руководитель петербургской “Единой России” процитировал слова Иосифа Сталина.

- Помните слова верховного главнокомандующего, которые он сказал в первые дни Великой Отечественной войны? “Разве надо напоминать сердцу, чтобы оно стучало?” Людям, ответственным за уборку, не надо напоминать, что Петербург - северный город.

Также Макаров выразил уверенность, что врио губернатора Александр Беглов “сделает выводы по итогам этой зимы”.

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