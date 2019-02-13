Раскрываемость преступлений в Петербурге выросла до "рекордных" 94,5%

Отчитываясь о проделанной петербургским Следкомом работы по раскрываемости преступлений в 2018 году, глава ГСУ Александр Клаус сообщил, что результаты достигли 94,5% - одного из самых высоких показателей за последние годы. Как передает 78.ru, цифра была озвучена во время заседания коллегии городского СК.

Так, в 2018 году всего было раскрыто 3826 случаев злоупотребления нормами закона, из которых 1428 дел являлись тяжкими и особо тяжкими. Раскрыто 160 убийств, 70 изнасилований, 124 коррупционных разбирательства.

Врио градоначальника Александр Беглов поблагодарил петербургское управление СК за столь прогрессивный труд, однако добавил, что этот показатель всё равно должен ежегодно расти.

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