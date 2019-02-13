Заседание петербургского ЗакСа перенесут из-за послания Путина Федеральному собранию

Депутаты ЗакСа 13 февраля внесли в повестку и приняли в целом законопроект о переносе пленарного заседания петербургского парламента со среды 20 февраля на четверг 21 февраля. Инициативу представил единоросс Денис Четырбок.

Лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев заявил, что в четверг многие депутаты планировали участвовать в рабочих группах, и попросил уточнить, что за экстраординарные события стали причиной переноса.

Вместо Четырбока ответил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он объяснил, что 20 февраля он будет присутствовать в Москве на послании президента Владимира Путина Федеральному собранию.

- Сейчас мы проголосуем, и вы все будете на заседании 21 числа, - возмущенно продолжил Макаров.

По его словам, участвовать в рабочих группах можно и после пленарного заседания. Когда депутат Михаил Амосов возразил, что это противоречит регламенту, Макаров посоветовал коллегам перенести собрания рабочих групп.

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