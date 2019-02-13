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13 февраля, 14:17

The New Times обжаловал штраф в 22 млн рублей в Верховном суде

Журнал The New Times подал в Верховный суд жалобу на штраф в 22,25 млн рублей, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

По словам Прохорова, жалоба была подана 12 февраля. «В течение двух недель должно быть известно, будут ли они рассматривать это дело. В Верховном суде могут истребовать дело, хотя Мосгорсуд раньше тоже его истребовал, но и тогда суд отказался отменить решение о штрафе», - пояснил адвокат.

Журнал был оштрафован в октябре за несвоевременную подачу в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Это самый высокий штраф в истории российских СМИ. Деньги удалось собрать менее чем за неделю.

В конце января главный редактор издания Евгения Альбац сообщила, что штраф выплачен. Тогда же Альбац заявила, что после обжалования в Верховном суде, пленум которого давал разъяснения касаемо дела, редакция намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

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0:25    
14:28 - громче всех кричит сам враг.

13 февраля, 14:28    
Чаще и на большие суммы надо штрафовать врагов России и российского народа! Вырученные деньги отправлять на нужды обездоленных детей, прежде всего! Не хотят платить,то пусть лес валят на просторах Сибири! Это альтернативный выбор, другого не дано!

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